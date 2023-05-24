Описаны последствия остановки транзита российских нефти и газа через Украину

Аналитик Юшков допустил рост цен на углеводороды в случае остановки транзита через Украину

Если Украина остановит транзит российских углеводородов через свою территорию, в странах Центральной Европы начнутся проблемы с поставками нефти, что приведет к росту цен как для этих государств, так и для самой Украины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«Украина не хочет останавливать транзит газа, потому что это деньги. "Газпром" платит за транзит 109 миллионов кубометров в сутки даже в случае, если такие объемы фактически не прокачиваются. Впрочем, сейчас, поскольку, по мнению компании, ГТС Украины не выполняет свои обязательства, оплачивается только реальный объем. Но это в любом случае деньги», — сказал Юшков.

Кроме того, транзит, как объяснил аналитик, позволяет Украине обеспечивать газоснабжение внутри страны, забирая из трубы необходимые объемы на востоке и восполняя их на западе.

То же самое и с транзитом российской нефти. Не будет этого транзита — страны Центральной Европы будут испытывать проблемы с поставками, углеводород придется закупать где-то еще, а это дороже. Украина сама покупает нефть у соседей, так что в конечном итоге для нее остановка транзита тоже будет чревата ростом цен Игорь Юшков аналитик ФНЭБ

Кроме того, по его словам, потенциальная остановка транзита является дополнительным рычагом давления Украины на Европу.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что власти Украины не намерены прекращать транзит энергоресурсов из России через территорию республики, несмотря на вооруженный конфликт между странами. В издании уточнили, что украинская сторона требует от союзников прекращения экономических отношений с Россией, при этом желая продолжать зарабатывать на транзите российских энергоресурсов.