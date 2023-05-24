Военный эксперт назвал слова Зеленского жонглированием терминологией

Эксперт назвал жонглированием терминологией заявление Зеленского о корпусе морской пехоты

Исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачев оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о создании корпуса морской пехоты в стране. Своим мнением он поделился в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, Украина никогда не имела военно-морских сил в классическом понимании. «Что имеет в виду под понятием "корпус" морской пехоты пан Зеленский — сложно сказать», — высказался Горбачев.

Эксперт напомнил, что для проведения десантных операций требуются не только амфибийные силы, которые имеют слабое вооружение, но и сам флот.

В случае, если Зеленский задумался о создании корпуса в классическом понимании, то «потребуется флот, больший, чем существующий Черноморский флот России», пояснил Горбачев. «Думаю, что это жонглирование терминологией, болтовня политических шулеров», — добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что в стране будет создан корпус морской пехоты. В него войдут бригады, оснащенные новой техникой и оружием. По словам политика, украинская морская пехота доказала, что является мощной силой на поле боя. «И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты», — сказал Зеленский.

