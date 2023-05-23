На Украине создадут корпус морской пехоты

Президент Украины Зеленский заявил о решении создать корпус морской пехоты республики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет создан корпус морской пехоты. В него войдут бригады, оснащенные новой техникой и оружием. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По его словам, украинская морская пехота доказала, что является мощной силой на поле боя.

«И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаем корпус морской пехоты», — сказал Зеленский.

Это заявление он сделал в ходе поездки в зону боевых действий в районе Угледара и Марьинки, где поздравил украинских военных с днем морской пехоты.