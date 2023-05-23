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12:40, 23 мая 2023Бывший СССР

Стали известны подробности поездки Зеленского на фронт

В пресс-службе Зеленского заявили, что президент побывал в районе Угледара и Марьинки

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 мая, побывал в зоне боевых действий в районе Угледара и Марьинки. Подробности поездки приводит пресс-служба главы государства.

Ранее стало известно, что Зеленский приехал на фронт и поздравил украинских военных с Днем морской пехоты.

«Возвращаясь из заграничного визита, президент Владимир Зеленский (...) посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в полосе обороны Угледар — Марьинка», — заявили в пресс-службе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил недавние заграничные визиты Зеленского необходимостью собирать оружие для грядущего украинского контрнаступления.

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Алевтина Запольская
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