Стали известны подробности поездки Зеленского на фронт

В пресс-службе Зеленского заявили, что президент побывал в районе Угледара и Марьинки

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 23 мая, побывал в зоне боевых действий в районе Угледара и Марьинки. Подробности поездки приводит пресс-служба главы государства.

Ранее стало известно, что Зеленский приехал на фронт и поздравил украинских военных с Днем морской пехоты.

«Возвращаясь из заграничного визита, президент Владимир Зеленский (...) посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в полосе обороны Угледар — Марьинка», — заявили в пресс-службе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил недавние заграничные визиты Зеленского необходимостью собирать оружие для грядущего украинского контрнаступления.