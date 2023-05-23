Зеленский приехал на фронт и поздравил военных с Днем морской пехоты
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приехал на фронт и поздравил военных
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на фронт и поздравил военных с Днем морской пехоты. О своем неожиданном появлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) политик сообщил в Telegram.
«Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ», — написал он в посте, назвав военных защитниками. При этом украинский лидер не стал уточнять, какой участок фронта выбрал для визита.
Ранее Зеленского предупредили о дальнейшем сокращении помощи со стороны Запада.