Зеленский приехал на фронт и поздравил военных с Днем морской пехоты

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приехал на фронт и поздравил военных

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на фронт и поздравил военных с Днем морской пехоты. О своем неожиданном появлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) политик сообщил в Telegram.

«Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с Днем морской пехоты ВМС ВСУ», — написал он в посте, назвав военных защитниками. При этом украинский лидер не стал уточнять, какой участок фронта выбрал для визита.

Ранее Зеленского предупредили о дальнейшем сокращении помощи со стороны Запада.