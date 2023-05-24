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11:32, 24 мая 2023Мир

Лавров сравнил расширение НАТО с политикой гитлеровской Германии

Лавров: расширение НАТО на восток подобно политике Гитлера и Третьего рейха
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / globallookpress.com

Расширение альянса НАТО на восток для России подобно той внешней политике, которая лежала в основе Третьего рейха под руководством Адольфа Гитлера. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе XI международной встречи представителей служб безопасности, сообщает РИА Новости.

«По сути безоглядная экспансия НАТО отражает те же намерения, которые лежали в основе гитлеровской политики drang nach Osten», — высказался Лавров, добавив, что Россия пыталась публично купировать проблемы безопасности со странами НАТО, выдвинув инициативу о взаимных гарантиях еще в декабре 2021 года.

Ранее глава российского МИД также оценил решения саммита G7, который проходит в японской Хиросиме. По его словам, они нацелены на сдерживание Москвы и Пекина. Лавров также подчеркнул, что страны НАТО и Евросоюза хотят устранить Россию как геополитического конкурента.

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Виктория Кондратьева
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