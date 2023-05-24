Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:01, 24 мая 2023Бывший СССР

Стало известно о наступлении российских сил в ЛНР

«РВ»: российские силы взяли в полукольцо Белогоровку в ЛНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы начали наступление в Луганской народной республике (ЛНР), они взяли в полукольцо населенный пункт Белогоровка. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Армия России перешла в наступление в ЛНР: Белогоровка взята в полукольцо», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинские военные эксперты сообщают о тяжелой ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточняется, наступательные действия российских войск в районе Кременского леса пытаются замедлить артиллерия и беспилотники ВСУ. В сторону Белогоровки военные России совершили несколько атак с ряда направлений, утверждает «РВ».

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов рассказал о серьезных потерях украинской армии под Белогоровкой. Как он утверждает, в связи с этим противник вынужден ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений. Алаудинов также опроверг слухи об окружении группы российских военных в районе населенного пункта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Нарышкин прокомментировал данные о ранении главкома ВСУ
Путин предложил денонсировать соглашение с Украиной по Азовскому морю
МИД Бразилии заявил об опасности попыток «отменить Россию»
Песков оценил идею переноса Рождества на Украине
Российского онлайн-педофила арестовали после видеозвонка ребенку
Стало известно о наступлении российских сил в ЛНР
Ограбивший на 1600 рублей офис микрокредитов россиянин получил пять лет колонии
Норвегия выразила готовность обучать украинских пилотов на истребителях F-16
Американский миллиардер перелил себе кровь 17-летнего сына ради омоложения
Россиянина ранили из ракетницы в драке на курорте
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.