Стало известно о наступлении российских сил в ЛНР

«РВ»: российские силы взяли в полукольцо Белогоровку в ЛНР

Российские силы начали наступление в Луганской народной республике (ЛНР), они взяли в полукольцо населенный пункт Белогоровка. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«Армия России перешла в наступление в ЛНР: Белогоровка взята в полукольцо», — говорится в публикации.

Отмечается, что украинские военные эксперты сообщают о тяжелой ситуации для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточняется, наступательные действия российских войск в районе Кременского леса пытаются замедлить артиллерия и беспилотники ВСУ. В сторону Белогоровки военные России совершили несколько атак с ряда направлений, утверждает «РВ».

Ранее командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов рассказал о серьезных потерях украинской армии под Белогоровкой. Как он утверждает, в связи с этим противник вынужден ежедневно перебрасывать туда силы с других направлений. Алаудинов также опроверг слухи об окружении группы российских военных в районе населенного пункта.