Стало известно о прибытии сотрудников российского МВД в Артемовск

Глава ДНР Пушилин заявил о прибытии сотрудников МВД России в подконтрольный Артемовск

Сотрудники российской полиции начали работу в Артемовске. Об этом в среду, 24 мая, заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«С сегодняшнего дня мы завели туда министерство внутренних дел», — приводит агентство его слова.

Пушилин уточнил, что сотрудники ведомства на первом этапе проверят, остаются ли в городе гражданские лица. Позже в Артемовске появятся и другие службы, в том числе МЧС, а затем начнутся работы по разминированию, добавил врио главы ДНР.

О полном взятии под контроль Артемовска российскими силами стало известно 20 мая. Минобороны сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» Артемовск был занят российскими войсками. В ведомстве добавили, что освобождение города произошло при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Бои за город шли 224 дня.