Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:57, 24 мая 2023Россия

Стало известно о прибытии сотрудников российского МВД в Артемовск

Глава ДНР Пушилин заявил о прибытии сотрудников МВД России в подконтрольный Артемовск

Фото: РИА Новости

Сотрудники российской полиции начали работу в Артемовске. Об этом в среду, 24 мая, заявил временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

«С сегодняшнего дня мы завели туда министерство внутренних дел», — приводит агентство его слова.

Пушилин уточнил, что сотрудники ведомства на первом этапе проверят, остаются ли в городе гражданские лица. Позже в Артемовске появятся и другие службы, в том числе МЧС, а затем начнутся работы по разминированию, добавил врио главы ДНР.

О полном взятии под контроль Артемовска российскими силами стало известно 20 мая. Минобороны сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» Артемовск был занят российскими войсками. В ведомстве добавили, что освобождение города произошло при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск. Бои за город шли 224 дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Россия рассмотрит денонсацию договора с Украиной об использовании Азовского моря
Шойгу пообещал жесткую реакцию на действия Киева после произошедшей диверсии
Шойгу назвал число обучившихся военных специалистов с начала СВО
В Кремле заявили о проводимой в рамках спецоперации напряженной работе
Запуск южнокорейской ракеты «Нури» отложили
В Польше признали невозможность вступления Украины в НАТО
Раскрыты способы заработка на российском аналоге Google Play
Совфед одобрил денонсацию Договора об обычных вооруженных силах в Европе
В парламенте Армении произошла потасовка между депутатами
В России захотели изменить подходы к налогообложению предпринимателей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.