Набиуллина приехала в Иран и надела хиджаб

Глава ЦБ РФ Набиуллина провела переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином

Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина приехала в Иран и провела переговоры со своим коллегой Мохаммадом Резой Фарзином, пишет РБК со ссылкой на иранские источники.

На встрече председатель Банка России надела хиджаб, как того требуют нормы Исламской Республики. Как пишет иранское издание PressTV, Набиуллина отметила важность расширения сотрудничества между банковским и валютно-финансовым секторами двух стан.

«Мы оба выступили за серьезный консенсус по развитию валютных отношений между странами, на основе которого мы подготовили дорожную карту», — приводит РБК слова главы иранского ЦБ в Twitter. Согласно плану, страны будут расширять использование национальных валют в двусторонних отношениях и укреплять систему двусторонних расчетов.

Набиуллина также планирует принять участие в саммите Азиатского клирингового союза в Тегеране, который проходит с 23 по 24 мая. Его основной темой будет использование альтернативных валют в торговле между крупнейшими экономиками Азии.

Визит председателя Банка России в Иран анонсировал заместитель главы иранского ЦБ Мохсен Карими, писал ТАСС. Российская сторона это сообщения, как и саму поездку, никак не прокомментировала.