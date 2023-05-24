Наталья Водянова появилась на публике в откровенном платье

Российская топ-модель Наталья Водянова появилась на вечеринке Chopard в откровенном платье

Российская топ-модель Наталья Водянова появилась на вечеринке Chopard в Каннах в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки появились на Getty Images.

41-летняя манекенщица впервые за долгое время вышла в свет. Для мероприятия знаменитость надела черное платье длины макси на бретелях с пайетками люксовой марки Celine. На размещенных кадрах видно, что верх изделия оголяет грудь Водяновой. В качестве аксессуаров звезда выбрала маленькую сумку того же бренда, а также сияющие колье и серьги.

Стилисты решили сделать в макияже Водяновой акцент на естественность и нанесли на ее губы розовую помаду, распустили ее волосы и уложили их в легкие локоны.

Известно, что на вечеринке также присутствовали модель Наоми Кэмпбелл, актриса Кейт Бекинсейл, музыкант Робби Уильямс с женой и манекенщица чешского происхождения Петра Немцова.

В сентябре 2022 года Наталья Водянова стала героиней новой рекламной кампании бренда Zara и подверглась нападкам в сети за свое происхождение. Подписчики возмутились выбором Водяновой в качестве амбассадора Zara, поскольку она родилась в России, которая проводит спецоперацию на Украине.