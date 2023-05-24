Россияне назвали огород источником пропитания

Webbankir: 26,8 процента россиян назвали огород важным источником продуктов питания

Часть россиян занимаются садоводством, так как огород является для них источником пропитания. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках опроса большинство россиян (47,6 процента) заявили, что на даче только отдыхают. Однако 26,8 процента опрошенных назвали участок важным источником продуктов питания для семьи. 18,5 процента опрошенных рассматривают разведение огорода в качестве хобби, а 7,1 процента выращивают только цветы.

В компании отметили, что большая часть россиян питаются за счет огорода из-за сложившейся экономической ситуации. Так, 81,3 процента опрошенных заметили значительное подорожание продуктов, а 17,8 процента посчитали, что цены выросли незначительно.

Ранее россияне, имеющие дачи, испугались повышения расходов на их содержание в 2023 году. Роста трат на садовый инвентарь и строительные материалы стали опасаться 70 процентов респондентов. Из них 35 процентов ожидают незначительного увеличения расходов, а 25 процентов — существенного.