Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:02, 24 мая 2023Среда обитания

Россияне назвали огород источником пропитания

Webbankir: 26,8 процента россиян назвали огород важным источником продуктов питания

Фото: Наталья Львова / Коммерсантъ

Часть россиян занимаются садоводством, так как огород является для них источником пропитания. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

В рамках опроса большинство россиян (47,6 процента) заявили, что на даче только отдыхают. Однако 26,8 процента опрошенных назвали участок важным источником продуктов питания для семьи. 18,5 процента опрошенных рассматривают разведение огорода в качестве хобби, а 7,1 процента выращивают только цветы.

В компании отметили, что большая часть россиян питаются за счет огорода из-за сложившейся экономической ситуации. Так, 81,3 процента опрошенных заметили значительное подорожание продуктов, а 17,8 процента посчитали, что цены выросли незначительно.

Ранее россияне, имеющие дачи, испугались повышения расходов на их содержание в 2023 году. Роста трат на садовый инвентарь и строительные материалы стали опасаться 70 процентов респондентов. Из них 35 процентов ожидают незначительного увеличения расходов, а 25 процентов — существенного.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала конструктора за госизмену в пользу Украины
Первое дело о массовых убийствах жителей Мариуполя передано в суд
США уличили в подготовке диверсий против России в Сирии
Легендарные «Кресты» официально перестали быть тюрьмой
Победитель шоу на ТНТ назвал различие между жителями Москвы и других городов
Четверть россиян согласились ради отпуска экономить на развлечениях
Задержание ФСБ конструктора за госизмену в пользу Украины попало на видео
Раненый россиянин рассказал о побеге с женой от ДРГ на расстрелянном в упор авто
Яблоки и ежевика снизили риск развития старческой «хрупкости»
Климатолог оценил вероятность летних ураганов в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.