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06:00, 24 мая 2023Среда обитания

Россияне испугались повышения расходов на содержание дачи

СДЭК и «Фирма Цикл»: 70% россиян ожидают повышения расходов на содержание дачи

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россияне, имеющие дачи, испугались повышения расходов на их содержание в 2023 году. Об этом говорится в исследовании оператора экспресс-доставки СДЭК и производителя садовых товаров «Фирма Цикл», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Роста трат на садовый инвентарь и строительные материалы опасаются 70 процентов респондентов. Из них 35 процентов ожидают незначительного увеличения расходов, а 25 процентов — существенного. Еще 20 процентов считают, что траты останутся на прежнем уровне, а семь процентов — что в этом году они потратят на дачу меньше, чем в предыдущем.

По данным компаний, ежегодно у 21 процента россиян на обслуживание дачи уходит от 20 до 50 тысяч рублей. Еще 18 процентов тратят не более 20 тысяч, 14 процентов — от пяти до 10 тысяч, 12 процентов — до 100 тысяч, шесть процентов — более 200 тысяч.

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Многие россияне рассматривают загородный участок как пространство для выращивания овощей, ягод и фруктов. 49 процентов опрошенных начали выращивать такую продукцию самостоятельно, еще 11 процентов стали покупать больше сельхозтоваров. Для 47 процентов дачников садоводство является хобби, а для 48 процентов — способом сэкономить на продуктах.

Ранее в мае Росреестр назвал самые распространенные нарушения на дачных участках. В ведомстве рассказали, что дачники часто незаконно присваивают земли общего пользования или находящихся рядом участков из-за незнания или ошибки в документах.

Александра Качан
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