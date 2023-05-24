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19:52, 24 мая 2023Ценности

Россиянкам назвали самый модный тренд в одежде на лето

Стилист Владимир Бухинник назвал одежду с открытыми плечами самой модной летом 2023 года

Фото: Tamara Bellis / Unsplash

Стилист Владимир Бухинник назвал россиянкам самый модный тренд в одежде на лето 2023 года. На данную тему он высказался в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В грядущем сезоне особенно актуальными окажутся предметы гардероба с открытыми плечами, отметил эксперт. Среди них: комбинезоны, костюмы, топы, лонгсливы и платья. Что касается последних, специалист посоветовал выбирать изделия длины макси в античном стиле, из состаренного денима и полупрозрачного шелка, а также выполненные в технике тай-дай.

В то же время стилист призвал обратить внимание на корсеты. По его словам, следует приобретать в том числе модели, украшенные драпировками, металлическими цепочками или бабочками.

Ранее стилисты Рэйчел Варни, Карли Ландиг и Патрик Кенгер перечислили 12 устаревших летних вещей. В первую очередь специалисты посоветовали избавиться от одежды неоновых цветов, кукольных платьев и черных джинсов.

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Алина Гостева
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