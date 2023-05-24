Оценено влияние опасного природного явления на Россию

Климатолог Кокорин: Эль-Ниньо будет иметь опосредованное влияние на Россию

Смена фаз океанских течений на Эль-Ниньо — явление, которое способствует аномально высоким температурам и засухам, не несет опасности для России и будет иметь опосредованное влияние на климат в стране. Такую оценку дал климатолог Алексей Кокорин, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт высказался по поводу недавнего доклада Всемирной метеорологической организации, в котором говорилось, что в период с 2023 по 2027 год с 98-процентной вероятностью на Земле будут наблюдаться рекордно высокие температуры. Причиной исследователи назвали наличие в атмосфере парниковых газов, которые влияют на глобальное потепление, а также природное явление Эль-Ниньо.

По словам Кокорина, смена фаз начнется во второй половине 2023 года, однако изменение не слишком сильно затронет Россию. «У нас очень опосредованное влияние. Нельзя сказать, что это лето, или осень, или год в целом будет теплее из-за этого эффекта, мы все-таки находимся далеко, в Северном полушарии, а в среднем на земном шаре — безусловно», — объяснил климатолог.

Ранее Кокорин назвал самым жарким годом в истории 2025-й или 2026-й. Однако если в мире произойдет мощное извержение вулкана, то самый жаркий год может не наступить, поскольку попадание пепла в стратосферу вызовет антипарниковый эффект и глобальное похолодание.