Москвич выстрелил из пневматики в 13-летнего пасынка за дерзкий комментарий

Москвич ударил головой о шкаф и выстрелил в 13-летнего пасынка из пневматики

В Москве отчим ударил и выстрелил из пневматического пистолета в 13-летнего пасынка за дерзкий комментарий. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел вечером 23 мая на улице Адмирала Лазарева. Школьник вернулся домой, где находились его 30-летняя мать и ее бывший супруг — он больше года живет отдельно, но часто навещает семью. Подросток собирался пойти гулять и попросил ключи, которые у него ранее забрали то, что он приходит, когда захочет. Женщина ему отказала, из-за чего начался словесный конфликт.

Сын грубил, за что получил пощечину. В этот момент за женщину вступился бывший муж, попытавшись успокоить участников ссоры, но мальчик продолжал сыпать оскорблениями. Тогда разгневанный отчим ударил пасынка по лицу и толкнул его, из-за чего мальчик ударился головой о шкаф.

Обиженный ребенок выбежал из квартиры, выкрикивая неприличные выражения. На улице отчим пытался его догнать, чтобы вернуть домой, но разозлился, услышав в свой адрес, что у него «слабенькие ножки и прокуренные легкие». Он достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в школьника.

Уточняется, что госпитализация подростку не потребовалась. Мать отказывается забирать его домой. Женщина рассказала полицейским, что этот конфликт умышленно спровоцировал ее сын. По ее словам, последний год мальчик совершенно не слушается, может по несколько суток не появляться дома, ведет себя неадекватно и со всеми конфликтует. Стрелявшего задержали, полиция проводит проверку.

В апреле на Алтуфьевском шоссе в Москве отчим жестоко избил десятилетнего пасынка за то, что тот плохо вел себя в школе.