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17:08, 24 мая 2023Россия

Раскрыты подробности попытки ВСУ атаковать охраняющий «Турецкий поток» корабль

МО РФ: все пытавшиеся атаковать «Турецкий поток» катера ВСУ были уничтожены

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Все катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся атаковать «Турецкий поток» и «Голубой поток», были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее пролива Босфор. Такие подробности в среду, 24 мая, журналистам раскрыли в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что противник предпринял попытку атаковать корабль «Иван Хурс» Черноморского флота с помощью трех беспилотных быстроходных катеров. Произошло это в 5:30 утра 24 мая. Российское судно охраняет «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

Минобороны также опубликовало кадры уничтожения украинских беспилотных катеров.

В ведомстве напомнили, что с 26 сентября 2022 года на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» Вооруженными Силами России осуществляются мероприятия по защите подобных объектов.

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Евгения Куликова
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Раскрыты подробности попытки ВСУ атаковать охраняющий «Турецкий поток» корабль
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