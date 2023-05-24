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07:00, 24 мая 2023Мир

В Испании подняли вопрос о связи сепаратистов Каталонии с Россией

В Конгрессе Испании призвали расследовать возможную связь России с сепаратистами Каталонии

Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Члены испанского Конгресса депутатов Мария Валентина Мартинес Ферро и Пабло Хиспан Иглесиас де Юссель обратились к правительству страны с вопросами о том, планирует ли оно проведение расследования по факту заключения Европарламента о связях России с каталонскими сепаратистами и существует ли эта связь сегодня. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентариев.

«26 апреля Европарламент при помощи специальной комиссии по иностранному вмешательству подтвердил связь между Россией и каталонским сепаратистским движением и поэтому призывает к исчерпывающему расследованию этих событий», — напомнили они.

В связи с этим парламентарии задали правительству ряд вопросов относительно ее планов в связи с опубликованным Европарламентом отчетом спецкомиссии и уточнили, сотрудничает ли Россия и каталонские сепаратисты сегодня.

«Какая информация есть у правительства об отчете, подтверждающем связь между Россией и каталонским сепаратизмом Собирается ли правительство Испании сотрудничать в расследовании, запрошенном Европейским парламентом? Известно ли правительству, существует ли эта предполагаемая связь сегодня? Какие действия в связи с этим предпринимаются?» — спросили депутаты.

26 апреля члены специальной комиссии Европарламента по иностранному вмешательству признали связь между Россией и каталонским сепаратистским движением и призвали к «исчерпывающему» расследованию, чтобы изучить детали произошедшего. В докладе профильного комитета парламента по иностранному вмешательству отмечается, что Евросоюз «обеспокоен широкомасштабным вмешательством России в сепаратистские движения на европейских территориях».

В Каталонии обвинения последовательно отрицают. «Правительство Каталонии не имеет и не имело никаких отношений с Россией или людьми, связанными с российским правительством», — прокомментировала инициативу проведения соответствующего расследования глава МИД Каталонии Мериткселл Серрет.

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Кирилл Садовский
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