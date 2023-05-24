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20:15, 24 мая 2023Ценности

Ирина Шейк прошлась по подиуму в платье с торчащими трусами

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в показе Versace в платье с торчащими трусами

Фото: Backgrid UK / Legion-media

Российская супермодель Ирина Шейк приняла участие в показе британской певицы Дуа Липы и модного бренда Versace. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

37-летняя знаменитость прошлась по подиуму в черном облегающем платье с открытым плечом, оформленном глубоким вырезом сзади. Во время дефиле манекенщица повернулась спиной к зрителям и показала торчащие из-под наряда трусы. Также ее образ был дополнен маленькой сумкой и остроносыми туфлями белого цвета.

Известно, что в показе также приняли участие российская модель Наташа Поли, манекенщицы Стелла Максвелл, Джилл Кортлев, Виттория Черетти, Лила Мосс и Джуда Лоу Айрис.

Ранее Ирина Шейк посетила Каннский кинофестиваль в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Папарацци запечатлели знаменитость на выходе из отеля Hotel Martinez в прозрачном платье черного цвета, надетом поверх кружевного нижнего белья люксового бренда Gucci с монограммой модного дома. Образ манекенщицы дополнили длинные перчатки из той же ткани, а также солнцезащитные очки, чулки и босоножки на высоком каблуке.

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Карина Черных
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