Москвичи смогут получить еще больше справок онлайн

Ракова: москвичей освободили от бумажных справок о болезни ребенка из еще 70 клиник

В Москве частные и федеральные клиники уже год могут передавать в городские школы и детские сады электронные справки о болезни ребенка (форма 095/у). К проекту подключились 70 участников, что позволило освободить родителей от передачи в образовательные учреждения бумажных справок и исключить вероятность их случайной утраты. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы постоянно работаем над развитием удобных сервисов для родителей и учеников. Два года назад мы отменили бумажные справки о болезни ребенка в городских поликлиниках — они оформляются в электронном виде, автоматически передаются в школы и детсады и доступны онлайн медицинским работникам в системе «ЕМИАС.Школа». Кроме того, учителя видят в электронном журнале МЭШ, на какой период ребенок освобожден от посещения занятий, в том числе от физнагрузки. Таким образом, родителям не нужно приносить бумажные справки в образовательные учреждения. Год назад мы отрыли такую же возможность для федеральных и частных клиник» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Ракова отметила, что на сегодняшний день к проекту присоединились 65 частных и 5 федеральных медучреждений.

Справки по форме 095/у, оформленные как в городских, так и в частных или федеральных медучреждениях, также доступны родителям в электронной медкарте ребенка — в разделе «Справки и медзаключения» на портале mos.ru или в разделе «Справки» в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Ранее оформить документ в цифровом виде можно было только в городских поликлиниках, а в случае обращения в частные и федеральные клиники родителям требовалось самостоятельно уведомить образовательное учреждение об отсутствии ребенка по болезни и принести бумажную справку.

Новыми участниками проекта могут стать клиники, имеющие действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности и прошедшие процедуру подключения к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

Помимо справок о болезни, с 2022 года родители могут получить в электронном виде медицинские детские карты для образовательных учреждений по форме 026/у, которые необходимы для поступления в первый класс и в детский сад.

Как получить медицинскую детскую карту по форме 026/у В детской медкарте по форме 026/у содержится важная медицинская информация о ребенке: данные о профилактических осмотрах и прививках, острых и хронических заболеваниях, диспансерном наблюдении и т.д. После подключения медорганизаций к проекту, оформленная медкарта будет автоматически доступна медработникам образовательных учреждений в системе «ЕМИАС.Школа», что позволяет избавить родителей от сбора большого количества справок. Еще в 2021 году медицинские карты по форме № 026/у перевели в цифровой вид во всех городских поликлиниках. Документ автоматически собирается на основании данных из ЕМИАС и доступен как в поликлинике, так и в медицинском кабинете школы в системе «ЕМИАС.Школа». Данные в карте обновляются автоматически по мере появления в ЕМИАС новой информации о ребенке. Эта возможность доступна жителям столицы, чьи дети учатся в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, а также прикреплены к государственным городским поликлиникам. В случае смены учебного заведения передавать медицинскую карту также не требуется.



«Внедрение электронных справок о болезни ребенка значительно упростило взаимодействие между медицинскими учреждениями, школами, детскими садами и родителями. Этот сервис позволяет нам оперативно передавать информацию об отсутствии ребенка по болезни, исключая вероятность утраты бумажных справок и снижая нагрузку на родителей. Благодаря этому проекту мы можем сосредоточиться на нашей приоритетной задаче — заботе о здоровье наших маленьких пациентов», — рассказала главный врач детской городской поликлиники № 133 Дина Русинова.

Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения, отметили в столичном соцкомплексе, назвав основной этого процесса единую цифровую платформу здравоохранения. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах: от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан доступны в режиме онлайн как врачам, так и самим пациентам.