В Азербайджане заявили об отсутствии территориальных претензий к Армении

Президент Азербайджана Алиев заявил, что у страны нет территориальных претензий к Армении

У Баку нет территориальных претензий к Еревану. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве, передает ТАСС.

Комментируя реакцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна на его слова о коридоре через армянскую территорию, который, по планам Баку, должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, он также пояснил, что слово «коридор» не является попыткой посягательства на чьи-либо земли.

Ранее Пашинян сообщал, что Ереван готов разблокировать все транспортные и экономические коридоры, а также открыть региональные коммуникации в рамках суверенитета Армении и Азербайджана. При этом он также упомянул Лачинский коридор, указав на его незаконную блокировку со стороны Баку.