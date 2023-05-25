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17:09, 25 мая 2023Бывший СССР

В Азербайджане заявили об отсутствии территориальных претензий к Армении

Президент Азербайджана Алиев заявил, что у страны нет территориальных претензий к Армении

Фото: Sergei Grits / AP

У Баку нет территориальных претензий к Еревану. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве, передает ТАСС.

Комментируя реакцию премьер-министра Армении Никола Пашиняна на его слова о коридоре через армянскую территорию, который, по планам Баку, должен соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, он также пояснил, что слово «коридор» не является попыткой посягательства на чьи-либо земли.

Ранее Пашинян сообщал, что Ереван готов разблокировать все транспортные и экономические коридоры, а также открыть региональные коммуникации в рамках суверенитета Армении и Азербайджана. При этом он также упомянул Лачинский коридор, указав на его незаконную блокировку со стороны Баку.

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Георгий Нестеров
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