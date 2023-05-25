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06:17, 25 мая 2023Бывший СССР

Названы сроки начала восстановления Артемовска

Советник врио главы ДНР Гагин: до восстановления Артемовска необходимо разминировать город

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в беседе с Ura.ru назвал сроки, в которые планируется начать восстанавливать город Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут), освобожденный от Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, приступить к восстановлению можно будет после того, как закончатся работы по разминированию, а также проведения оценки повреждений.

«Чтобы назвать точные цифры по времени и необходимым средствам для восстановления, нужно провести работы по дефектовке сооружений и коммуникаций. Нужно выяснить, что повреждено», — заявил он.

Гагин подчеркнул, что в связи с тем, что украинские военные оставили большое количество ловушек, обязательно необходимо провести тщательное разминирование города, в ходе которого есть большая вероятность появления новых разрушений. Уже после того, как Артемовск станет безопасен, можно будет оценить объем работ и начать восстановление города, добавил он, отметив, что шефство над ним возьмет один из российских регионов, который будет назначен позже.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ВСУ потеряли 50 тысяч военнослужащих в боях за Артемовск. По его словам, в ходе боевых действий в городе еще 50-70 тысяч украинских военных получили ранения.

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Марина Совина
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