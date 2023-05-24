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15:01, 24 мая 2023Бывший СССР

Пригожин назвал потери ВСУ в Артемовске

Евгений Пригожин: ВСУ потеряли в Артемовске 50 тыс. военных, еще 50-70 тыс. были ранены

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 50 тысяч военнослужащих в боях за Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут). Такое число основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин назвал в интервью медиатехнологу Константину Долгову.

По его словам, в ходе боевых действий в городе еще 50-70 тысяч украинских военных получили ранения.

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Алевтина Запольская
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