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16:13, 25 мая 2023Россия

В Белгородской области приступили к ликвидации неразорвавшегося боеприпаса

Белгородский губернатор Гладков сообщил о начале ликвидации неразорвавшегося боеприпаса
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

В Белгородской области приступили к ликвидации найденного неразорвавшегося боеприпаса. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, воронка со взрывоопасным предметом была обнаружена 24 мая рядом с хутором Калинин в Яковлевском городском округе.

«Место оцепили. Сейчас жителей близлежащих улиц временно вывозят на безопасное расстояние. После этого инженерная группа Министерства обороны приступит к ликвидации боеприпаса», — пояснил глава области.

Ранее в башкирском городе Белебее в одном из пунктов приема металлолома обнаружили авиабомбу. Уточняется, что рабочий компании, которая занимается разбором старых зданий на стройматериалы, нашел боеприпас на территории одной из заброшенных воинских частей.

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Никита Абрамов
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