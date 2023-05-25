В России подросток попытался макнуть школьника головой в унитаз и попал на видео

В Петербурге подросток попытался макнуть школьника головой в унитаз и попал на видео

В одной из петербургских школ подросток попытался макнуть четвероклассника головой в унитаз. Снятую в туалете видеозапись опубликовал сайт телеканала «78».

На кадрах мальчик сидит на сливном бачке, перед ним за кадром стоит старшеклассник. «Как ты со мной разговаривал?», — спрашивает подросток. Не дождавшись ответа, он грубо стаскивает мальчика на пол и пытается окунуть его в унитаз.

Младшеклассник не оказывает видимого сопротивления и продолжает молчать. Так и не сумев осуществить задуманного, подросток помещает в чашу унитаза одежду мальчика и нажимает кнопку слива.

По информации телеканала, пострадавший ребенок поссорился со старшеклассниками во время выпускного. Родители мальчика потребовали исключить подростка из школы.

Ранее в Петербурге восьмиклассник отправил 11-летнего ребенка в реанимацию после неудачной попытки пресечь школьную драку. Получив удар от одного из дерущихся, он пнул мальчика в живот. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело.