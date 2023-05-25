Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 25 мая 2023Россия

В России подросток попытался макнуть школьника головой в унитаз и попал на видео

В Петербурге подросток попытался макнуть школьника головой в унитаз и попал на видео

В одной из петербургских школ подросток попытался макнуть четвероклассника головой в унитаз. Снятую в туалете видеозапись опубликовал сайт телеканала «78».

На кадрах мальчик сидит на сливном бачке, перед ним за кадром стоит старшеклассник. «Как ты со мной разговаривал?», — спрашивает подросток. Не дождавшись ответа, он грубо стаскивает мальчика на пол и пытается окунуть его в унитаз.

Младшеклассник не оказывает видимого сопротивления и продолжает молчать. Так и не сумев осуществить задуманного, подросток помещает в чашу унитаза одежду мальчика и нажимает кнопку слива.

По информации телеканала, пострадавший ребенок поссорился со старшеклассниками во время выпускного. Родители мальчика потребовали исключить подростка из школы.

Ранее в Петербурге восьмиклассник отправил 11-летнего ребенка в реанимацию после неудачной попытки пресечь школьную драку. Получив удар от одного из дерущихся, он пнул мальчика в живот. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело.

Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Германия изучила версии об украинском следе в атаках на «Северные потоки»
В России подросток попытался макнуть школьника головой в унитаз и попал на видео
Глюкоза снялась в купальнике и шубе на море и вызвала споры в сети
Полицейский заменил найденные москвичкой деньги на билеты «Банка приколов»
Врач назвал пять упражнений для снижения риска травм при беге
Арнольд Шварценеггер высказался об участии в фильмах Marvel
Ситуацию с конфликтами российских и польских туристов в Турции разъяснили
Изменение цен на билеты при полетах в Европу через Грузию оценили
В России заметили новый бронетранспортер
Полицейский заменил найденные россиянкой деньги на билеты банка приколов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.