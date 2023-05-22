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11:33, 22 мая 2023Россия

В Петербурге восьмиклассник хотел разнять драку и отправил мальчика в реанимацию

В центре Петербурга восьмиклассник хотел разнять драку и отправил мальчика в реанимацию

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Адмиралтейском районе в центре Санкт-Петербурга восьмиклассник хотел разнять драку в языковой студии и отправил 11-летнего мальчика в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в пятницу, 19 мая. Предварительно удалось установить, что 15-летний подросток решил разнять младших участников детского клуба, которые затеяли потасовку. Попытка успехом не увенчалась, и старшеклассник получил удар.

В ответ подросток пнул 11-летнего оппонента в живот. Последнего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По факту случившегося петербургские следователи возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В отношении восьмиклассника избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

10 мая сообщалось, что в Свердловской области подростки толпой напали на 15-летнего школьника и жестоко избили его ради съемки видеоролика. Позже мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию. Россиянка заявила о намерении привлечь нападавших несовершеннолетних к ответственности.

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Анна Щербакова
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