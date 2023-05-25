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13:57, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Источник подтвердил причастность ВСУ к вылазке диверсантов на территорию России

NYT: украинский чиновник заявил о поддержке ВСУ во время вылазки диверсантов в Россию

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Официальные лица на Украине официально заявляли о непричастности страны к вылазке диверсантов на территорию России. При этом анонимный украинский чиновник в комментарии New York Times (NYT) заявил, что ВСУ действовали в качестве поддержки в момент атаки диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), тем самым подтверждая причастность армии к этой операции.

О том, что Украина непричастна к работе диверсантов на территории Белгородской области писал в личном Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. А представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов утверждал, что в вылазке на территорию Белгородской области принимали участие только граждане России.

Заявление о непричастности Украины к атаке также опровергает тот факт, что диверсанты «Русского добровольческого корпуса», которые проникли на территорию России, приписаны к воинской части ВСУ №A3449. Об этом стало известно из поста в канале украинской блогерши Екатерины, в котором она опубликовала благодарственное письмо от вооруженного формирования. В документе была указана информация о воинской части, в которой числятся диверсанты.

Заявления о якобы непричастности Украины к вылазке ДРГ на территорию Белгородской области широко распространились в российских СМИ в контексте цитат украинских чиновников. Так, об этом написали, например, РИА ФАН, ТАСС и «Комсомольская правда». Посты на эту тему также активно распространялись в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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Варвара Кошечкина
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