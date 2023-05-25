Новый вид транспорта впервые появится в нескольких российских регионах

Вице-премьер Хуснуллин: электробусы впервые появятся в десяти российских регионах

В десять российских регионов впервые начнут поставлять электробусы. О том, что в некоторых субъектах появится новый вид транспорта, сообщается на сайте правительства со ссылкой на слова вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Электробусы и зарядные станции для них будут поставлены в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также в Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. Всего регионы получат 284 электробуса.

Хуснуллин добавил, что с начала 2023 года в российские регионы поступило более 60 единиц общественного транспорта. Поставка новых автобусов и троллейбусов осуществляется в рамках «Безопасные качественные дороги»

В апреле сообщалось, что правительство России в 2023-2025 годах выделит 85,6 миллиарда рублей на развитие электротранспорта в десяти регионах. Средства направят субъектам, транспортная инфраструктура которых особенно нуждается в обновлении.