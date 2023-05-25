Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:14, 25 мая 2023Интернет и СМИ

Минздрав Владимирской области опроверг сообщение о закрытии корпуса роддома

Минздрав Владимирской области опроверг сообщение о закрытии акушерского корпуса роддома

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Сообщение о том, что во Владимирской области планируют закрыть акушерский корпус областного роддома, опровергли в региональном Минздраве.

Первоисточником данных выступила появившаяся в середине мая петиция на сайте Change.org. В ней утверждается, что во Владимирской области планируют закрыть акушерский корпус областного роддома.

«Сотрудники и пациенты областного роддома, находящегося в ведомстве Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской ­области "Областной клинической больницы" (ГБУЗВО "ОКБ") получили информацию о запланированном закрытии акушерского корпуса в связи с перепрофилированием роддома в гинекологию с сокращением койко-мест со 164 до 50!» — говорится в документе.

Материалы по теме:
Время решать. Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
Время решать.Весь мир оказался под тотальным контролем соцсетей. Как спасти человечество от их диктатуры?
15 ноября 2021
Скоординированная травля. Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
Скоординированная травля.Фейковые новости отравляют жизнь невинным людям. Как это остановить?
17 декабря 2021

По словам автора петиции, информация о закрытии корпуса поступила из неофициальных источников. От кого именно, не уточняется.

Позднее пресс-служба больницы опубликовала письмо главного врача учреждения Владимира Безрукова. В нем сообщается, что данные о прекращении работы акушерского корпуса не являются достоверными.

25 мая Минздрав Владимирской области разместил в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» пост с опровержением информации о закрытии корпуса. Представители ведомства рассказали, что в 2024-2025 годах в помещениях акушерского корпуса роддома планируется провести капитальный ремонт. Там заверили, что ремонт никак не повлияет на количество коек и на работу отделений. В Минздраве добавили, что, напротив, прикладывают все усилия, чтобы не допустить закрытия роддомов в области.

В ходе прямой линии 24 мая губернатор Владимирской области Александр Авдеев назвал сообщения о закрытии корпуса областного роддома слухами. «Никаких планов по закрытию роддома нет и в помине. Есть планы на ремонт», — сказал он.

Новость о петиции появилась у нескольких СМИ, в частности, у изданий «Московский комсомолец», KP.RU и «Чеснок».

Информация о закрытии акушерского корпуса во Владимирской области также встречалась в мессенджерах и в соцсетях. Например, в Telegram посты на эту тему появились у каналов «Говорит НеМосква» и «День во Владимире». В последнем Telegram-канале позднее был опубликован пост с опровержением данных о закрытии корпуса. Во «ВКонтакте» сообщение о закрытии корпуса размещали как сообщества, так и пользователи.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Азербайджан и Армения договорились признать территориальные границы друг друга
Российский летчик посадил подбитый штурмовик
Германия заявила о продолжении санкционного давления Запада на Россию
Преследуемый украинскими властями писатель Таксюр смог уехать в Россию
На Украине опубликовали новое видео с Залужным
Снижение цен на жилье связали с уехавшими россиянами
Китай уличили в умышленном затягивании переговоров по «Силе Сибири-2»
Новый электросамокат взорвался во время зарядки и стал причиной пожара
Мосгорсуд рассмотрит дело Навального о создании экстремистского сообщества
Россиянка избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.