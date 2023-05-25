Минздрав Владимирской области опроверг сообщение о закрытии корпуса роддома

Минздрав Владимирской области опроверг сообщение о закрытии акушерского корпуса роддома

Сообщение о том, что во Владимирской области планируют закрыть акушерский корпус областного роддома, опровергли в региональном Минздраве.

Первоисточником данных выступила появившаяся в середине мая петиция на сайте Change.org. В ней утверждается, что во Владимирской области планируют закрыть акушерский корпус областного роддома.

«Сотрудники и пациенты областного роддома, находящегося в ведомстве Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской ­области "Областной клинической больницы" (ГБУЗВО "ОКБ") получили информацию о запланированном закрытии акушерского корпуса в связи с перепрофилированием роддома в гинекологию с сокращением койко-мест со 164 до 50!» — говорится в документе.

По словам автора петиции, информация о закрытии корпуса поступила из неофициальных источников. От кого именно, не уточняется.

Позднее пресс-служба больницы опубликовала письмо главного врача учреждения Владимира Безрукова. В нем сообщается, что данные о прекращении работы акушерского корпуса не являются достоверными.

25 мая Минздрав Владимирской области разместил в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» пост с опровержением информации о закрытии корпуса. Представители ведомства рассказали, что в 2024-2025 годах в помещениях акушерского корпуса роддома планируется провести капитальный ремонт. Там заверили, что ремонт никак не повлияет на количество коек и на работу отделений. В Минздраве добавили, что, напротив, прикладывают все усилия, чтобы не допустить закрытия роддомов в области.

В ходе прямой линии 24 мая губернатор Владимирской области Александр Авдеев назвал сообщения о закрытии корпуса областного роддома слухами. «Никаких планов по закрытию роддома нет и в помине. Есть планы на ремонт», — сказал он.

Новость о петиции появилась у нескольких СМИ, в частности, у изданий «Московский комсомолец», KP.RU и «Чеснок».

Информация о закрытии акушерского корпуса во Владимирской области также встречалась в мессенджерах и в соцсетях. Например, в Telegram посты на эту тему появились у каналов «Говорит НеМосква» и «День во Владимире». В последнем Telegram-канале позднее был опубликован пост с опровержением данных о закрытии корпуса. Во «ВКонтакте» сообщение о закрытии корпуса размещали как сообщества, так и пользователи.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»