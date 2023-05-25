Лукашенко заверил в полной безопасности российского ядерного оружия в Белоруссии

Лукашенко: размещенное в Белоруссии ядерное оружие из РФ находится в полной безопасности

Размещенное в Белоруссии российское ядерное оружие находится в полной безопасности. В этом журналистов заверил президент республики Александр Лукашенко, передает Telegram-канал SHOT.

«Вы знаете, что мы люди пунктуальные, аккуратные, "хозяйские", как вы говорите (...) Поэтому за ядерное оружие не переживайте, мы же несем за это ответственность», — подчеркнул он. При этом глава государства предположил, что через «зеленую границу» потенциальные диверсионно-разведывательные группы вряд ли будут пытаться проникнуть на территорию страны.

«Если диверсантам нужно проникнуть на нашу, на вашу территорию — сегодня много возможностей сделать это незаметно (...) Диверсанты проникают по другим тропам», — пояснил президент.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что контроль за нестратегическим ядерным оружием, размещаемым в Белоруссии, остается за Россией. Он также отметил, что решение о его возможном применении тоже будет принимать российская сторона.