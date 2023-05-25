Госдума одобрила законопроект о Дне победы над милитаристской Японией

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о Дне окончания Второй мировой войны

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об установлении 3 сентября Днем победы над милитаристской Японией и Днем окончания Второй мировой войны. Это следует из информации на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект предлагает изменить официальное название отмечающегося 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны на День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Как следует из пояснительной записки, проект является ответом на недружественную компанию Японии против России. «Запущена юридическая процедура отмены режима наиболее благоприятствуемой нации для России, введены персональные санкции в отношении высшего российского руководства, заблокированы неновые авуары Банка России», — объяснили авторы закона.

Они также подчеркивают, что в СССР этот праздник отмечался на протяжении многих лет. При этом на сегодняшний день соответствующий указ не отменен и является действующим нормативно-правовым актом российского законодательства. Авторы проекта также обращают внимание, что на сегодняшний день эта памятная дата имеет в основном региональное значение. Например, в Сахалинской области 3 сентября назван Днем освобождения южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии, что привело к полному завершению Второй мировой войны. В этот же день Президиум Верховного Совета СССР постановил объявить 3 сентября праздником победы над Японией. Изначально этот день был официальным выходным, однако с 1947 года вновь стал рабочим.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних праздников на четыре дня. В пояснительной записке подчеркивается, что инициатива не изменит число нерабочих дней, а также не потребует дополнительных расходов бюджета.