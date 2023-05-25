Артемий Лебедев заступился за цыган

Артемий Лебедев назвал цыган прекрасным народом и поддержал запрет слова «инфоцыгане»

Цыгане — прекрасный народ, а слово «инфоцыгане» унизительно для них, заявил известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев в видеообзоре новостей, опубликованном на Rutube.

Блогер назвал хорошей новость о том, что президент России Владимир Путин поддержал идею о запрете в СМИ слова «инфоцыгане», которым обычно обозначают недобросовестных продавцов интернет-курсов и тренингов. «Цыгане — это прекрасные, замечательные ребята, которые никак не виноваты в том, что их стали употреблять в значении уличных попрошаек», — заступился за народ Лебедев.

Дизайнер также подчеркнул, что у этого народа сложная судьба, однако его представители не заслужили, чтобы название их этнической группы употребляли в унизительном смысле.

С идеей о запрете в медиасфере слова «инфоцыгане» ранее выступила глава Национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Обращаясь к Путину, она заявила, что такой термин разжигает ненависть к цыганам. Президент согласился с Деметер и пообещал, что в российских государственных СМИ будут бороться с элементами ксенофобии.