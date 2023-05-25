Кинопродюсеры поддержат российский проект о кино и создадут уникальные маршруты

Российские кинопродюсеры дополнят «Кинокарту России» и создадут эксклюзивные турмаршруты

Российские кинопродюсеры поддержат посвященный кинематографу интерактивный проект «Кинокарта России» и примут участие в создании уникальных туристических маршрутов, связанных с местами съемок фильмов и сериалов. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Отмечается, что соответствующее соглашение перед открытием «Российской креативной недели — Дальний Восток» было заключено между запустившим проект порталом о кино «Кино-Театр.Ру» и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Документ подписали главный редактор портала Жан Просянов и исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова, они объявили об этом в первый день фестиваля во время сессии «Кино на Дальнем Востоке. Ограничения и возможности».

«"Кинокарта России" — интересный проект с точки зрения своего содержания, в его основе лежит оригинальная идея. Он масштабный, поскольку объединяет в себе три задачи: продвижение фильмов и сериалов, желание привлечь внимание к регионам и развить кинотуризм», — рассказала Жукова, добавив, что данный проект одинаково важен и для туристической отрасли, и для киноиндустрии.

«Мы сможем в довольно небольшие сроки превратить "Кинокарту" в масштабную энциклопедию съемок российского кино. Кроме того, это отличный способ для продвижения фильмов и сериалов», — подчеркнул главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов, говоря о важности подписанного соглашения и перспективах сотрудничества с АПКиТ.

Просянов упомянул и о том, что проект также будет помогать создателям кинолент с выбором локаций для съемок, поэтому партнерство с АПКиТ «открывает целое море возможностей».

Интерактивный проект «Кинокарта России» запустили на портале «Кино-Театр.Ру» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Благодаря проекту интересующиеся кинематографом россияне смогут узнать о местах съемок любимых фильмов и сериалов, а также получить информацию о знаменитых кинособытиях.

«Кино-Театр.Ру» — русскоязычный интернет-проект, посвященный российским и зарубежным кинолентам, телесериалам и спектаклям, на котором размещена база российских актеров, режиссеров и операторов.