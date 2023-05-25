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11:14, 25 мая 2023Силовые структуры

Начато расследование по факту обстрела ВСУ российского погранперехода

СКР расследует обстрел погранперехода в селе Козинка Белгородской области со стороны ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Следственный комитет России займется расследованием обстрелов территории Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Начато расследование по факту совершения преступления, в результате которого пострадала 85-летняя женщина. Ее дом находится рядом с погранпереходом в белгородском селе Козинка Грайворонского городского округа.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к обстрелу.

Кроме того, будут расследоваться другие преступления — обстрел ВСУ села Терезовка Шебекинского округа, где был ранен один житель, и прилет беспилотника, который сбросил взрывное устройство на частный жилой дом в поселке Новая Таволжанка. Детонации не произошло.

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Любовь Ширижик
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