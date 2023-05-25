Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 25 мая

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 25 мая. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Изображение: Минобороны РФ

По данным Минобороны, российские военнослужащие вели бои на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском. В результате боестолкновений было поражено несколько единиц техники противника и два склада с боеприпасами.

За прошедшие сутки российским войскам удалось пресечь действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Харьковской области, Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР).

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов и восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией Вооруженных сил России были поражены 95 подразделений ВСУ.