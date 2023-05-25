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13:54, 25 мая 2023Из жизни

Гигантские белые грибы появились в заповеднике и удивили посетителей

ABC: австралиец пришел в заповедник и нашел гигантские белые грибы

Фото: romvo / Shutterstock / Fotodom

Гигантские белые грибы появились в заповеднике Озеро Кокату вблизи австралийского города Наракорт, штат Южная Австралия, и удивили посетителей. Об этом сообщает ABC.

Люк Ледди наткнулся на впечатляющие грибы во время прогулки по заповеднику. «Я впервые вижу такие большие грибы. Там их как минимум шесть», — рассказал австралиец. Мужчина отметил, что сначала подумал, что нашел кучу дров, оставленную туристами. Диаметр некоторых грибов достигал 40 сантиметров.

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Вернувшись домой, мужчина начал искать информацию о находке в интернете. По-видимому, эти грибы относятся к виду Phlebopus marginatus и являются большими белыми грибами, которые нечасто встречаются в этом регионе. Как правило, они появляются осенью, после проливных дождей, и могут вырастать до метра в ширину. Обычно эти грибы произрастают в эвкалиптовых лесах, на спортивных полях и в парках.

Мужчина каждую неделю приходит в заповедник, чтобы сделать фотографии птиц. Ранее он никогда не видел такие грибы.

Биолог, автор и экологический фотограф Алисон Пулио сказала, что мнения относительно того, съедобны ли эти грибы, расходятся. «Некоторые люди заявляли, что ели их, в то время как другие сообщали о гастроэнтерологических симптомах после их употребления. Так что сложно дать определенный ответ», — сказала она.

Согласно Атласу живых существ Австралии, Phlebopus marginatus обычно встречаются в лесах юго-восточной и юго-западной Австралии. Один экземпляр, найденный в Виктории, весил 29 килограммов.

Ранее сообщалось, что в ЮАР студент-биолог пошел в лес и случайно нашел неизвестный науке гриб, получивший название «белый призрак». Студент взял образец гриба и сообщил о своей находке профессору микологии кейптаунского университета Стелленбос.

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Алиса Дмитриева
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