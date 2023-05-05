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11:03, 5 мая 2023Из жизни

Студент пошел в лес и нашел новый вид грибов

Mycology: студент из ЮАР нашел в лесу неизвестный вид грибов

Фото: Peter Herrmann / Stellenbosch University

В ЮАР студент-биолог пошел в лес и случайно нашел неизвестный науке гриб, получивший название «белый призрак». Отчет об открытии опубликован в научном журнале Mycology.

Студент взял образец гриба и сообщил о своей находке профессору микологии кейптаунского университета Стелленбос. Ученые секвенировали ДНК и подтвердили, что это неизвестный вид, относящийся к роду Hericium.

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Новый гриб получил название Hericium ophelieae в честь французского стихотворения о шекспировской Офелии, в котором есть строки со словами «белый призрак», «прекрасна как снег», «длинная вуаль». По мнению исследователей, эти определения как нельзя лучше описывают его внешний вид

Гриб растет на твердых породах деревьев и, по-видимому, играет роль в разложении древесины.

Представителям рода Hericium нередко приписывают лекарственные свойства. К ним, в частности, относится ежовик гребенчатый, который на протяжении столетий использовался в традиционной китайской медицине.

Ранее сообщалось, что таможенники в китайской провинции Гуандун нашли в грузе из Южной Америки необычное насекомое, которое оказалось неизвестным науке видом таракана. Насекомое было обнаружено весной прошлого года, когда специалисты осматривали древесину, прибывшую в Китай из Французской Гвианы.

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Алиса Дмитриева
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