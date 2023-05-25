Две российские студентки написали заявление на отца-насильника

Две студентки московских вузов написали заявление на отца-насильника из Элисты

Две студентки московских вузов написали в полицию заявление на преследовавшего их отца-насильника. Об этом сообщает «МК».

По данным издания, студентки — сестры 20 и 23 лет. По их словам, 42-летний отец насиловал их на протяжении девяти лет, начиная с 2014 года. Обе девушки переехали из Элисты в Москву, поступили в столичные вузы, однако отец продолжал их преследовать. После этого сестры рассказали о происходящем сотрудникам правоохранительных органов.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.

12 мая сообщалось, что в Москве мать задержали за съемку порно с 16-летней дочерью, которую насиловал отчим.