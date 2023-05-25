В Киеве призвали украинцев не спрашивать про сроки наступления ВСУ

Представитель ГУР Украины Юсов: украинцы не должны задавать вопрос о сроках наступления

Украинцы не должны каждый день задавать вопрос о том, когда начнется наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил представитель Главного разведывательного управления (ГУР) Украины Андрей Юсов. Его слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

«До недавнего времени у нас наиболее популярная песня была "Скоро уже будет Пасха". Ну сейчас актуально, что "скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо», — также сказал Юсов.

Ранее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что наступление ВСУ начнется при условии получения от западных стран всего необходимого вооружения.