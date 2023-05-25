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13:40, 25 мая 2023Бывший СССР

В Киеве назвали условие начала контрнаступления ВСУ

Офис Зеленского: контрнаступление Украины начнется после получения необходимого вооружения

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Контрнаступление Украины начнется при условии получения от западных стран всего необходимого вооружения. Об этом заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква, передает РИА Новости.

При этом ранее советник главы президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала Rai 1 сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже начали контрнаступление. По его словам, оно продолжается уже несколько дней.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что активные действия украинской армии начнутся в ближайшее время. Он также отметил, что необходимый минимум вооружения у Киева имеется.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский, выступая на полях саммита «Большой семерки» рассказал, что Россия почувствует начало украинского контрнаступления.

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Алевтина Запольская
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