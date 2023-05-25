Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:00, 25 мая 2023Экономика

Россиянам назвали самые необычные вакансии

Зарплата.ру: в топ необычных вакансий мая попали осеменитель птиц и варщик косметики

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России назвали самые оригинальные предложения от работодателей в мае. Перечень необычных вакансий составил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру», он имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На причал в Москве требуется фотограф на теплоход, который будет делать снимки пассажиров для сувенирной продукции. Ответственному и активному сотруднику готовы предложить гибкий график и зарплату до 150 тысяч рублей. Стример онлайн-трансляций может заработать от 80 тысяч рублей, от соискателя ожидают опрятного внешнего вида и коммуникабельности.

Новосибирская компания «Идеальная Чашка» в поиске варщика косметики. В обязанности сотрудника входит загрузка сырья по рецепту и обслуживание оборудование, ему обещают платить до 50 тысяч рублей. А на птицефабрику в Новосибирской области нужен рабочий по осеменению птицы. Он должен быть готов к физическим нагрузкам, обучение нюансам профессии возьмет на себя работодатель. Соискателю предлагают зарплату от 50 тысяч рублей при графике работы 4 через 2.

Также среди интересных вакансий мая — санитарка-ванщица в Челябинский психоневрологический интернат, машинист сцены во дворец детского творчества в Омске и оператор эко-производства сладких паст в семейное производство в Кирове.

Материалы по теме:
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики. Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
Индия мечтает стать главной силой мировой экономики.Как конфликт Китая и США поможет ей в этом?
22 мая 2023
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю. Почему сотрудникам полезно работать меньше?
Компании по всему миру переходят на четырехдневную рабочую неделю.Почему сотрудникам полезно работать меньше?
4 мая 2023

В топ попало и несколько творческих профессий. В Уфе ищут администратора-ведущего экшн-игры «Прятки в темноте» (до 40 тысяч рублей), в Нижнем Новгороде требуется ведущий научных шоу в «Парк чудес Галилео» — «главный вдохновитель и проводник в мир волшебных химических реакций» (до 30 тысяч рублей), а в московской сети «Клаустрофобия» на работу нужен актера хоррор квеста «Вкус Риска» — ему обещают платить до 70 тысяч рублей.

Ранее «Зарплата.ру» составила список наиболее высокооплачиваемых «пляжных» профессий в России. Так, до 160 тысяч рублей в месяц предлагают менеджеру пляжа в Сочи, от 100 тысяч рублей готовы платить водителю парашютного катера и до 100 тысяч рублей — повару-шаурмисту в Крыму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число иностранных наемников на херсонском направлении
Россияне назвали самые частые поломки в доме
Россиянам назвали самые необычные вакансии
В США заподозрили потерю Зеленским контроля над Украиной
Россиянам предупредили о лишении пенсии при ряде условий
Хейни раскритиковал Ломаченко за решение обжаловать результат их поединка
Названа главная опасность алкоголя для женщин
Впервые объяснена позволяющая не испытывать боль мутация
В Севастополе рассказали об отражении атаки беспилотников
Названы сроки начала восстановления Артемовска
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.