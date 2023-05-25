Россиянам назвали самые необычные вакансии

Зарплата.ру: в топ необычных вакансий мая попали осеменитель птиц и варщик косметики

В России назвали самые оригинальные предложения от работодателей в мае. Перечень необычных вакансий составил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру», он имеется в распоряжении «Ленты.ру».

На причал в Москве требуется фотограф на теплоход, который будет делать снимки пассажиров для сувенирной продукции. Ответственному и активному сотруднику готовы предложить гибкий график и зарплату до 150 тысяч рублей. Стример онлайн-трансляций может заработать от 80 тысяч рублей, от соискателя ожидают опрятного внешнего вида и коммуникабельности.

Новосибирская компания «Идеальная Чашка» в поиске варщика косметики. В обязанности сотрудника входит загрузка сырья по рецепту и обслуживание оборудование, ему обещают платить до 50 тысяч рублей. А на птицефабрику в Новосибирской области нужен рабочий по осеменению птицы. Он должен быть готов к физическим нагрузкам, обучение нюансам профессии возьмет на себя работодатель. Соискателю предлагают зарплату от 50 тысяч рублей при графике работы 4 через 2.

Также среди интересных вакансий мая — санитарка-ванщица в Челябинский психоневрологический интернат, машинист сцены во дворец детского творчества в Омске и оператор эко-производства сладких паст в семейное производство в Кирове.

В топ попало и несколько творческих профессий. В Уфе ищут администратора-ведущего экшн-игры «Прятки в темноте» (до 40 тысяч рублей), в Нижнем Новгороде требуется ведущий научных шоу в «Парк чудес Галилео» — «главный вдохновитель и проводник в мир волшебных химических реакций» (до 30 тысяч рублей), а в московской сети «Клаустрофобия» на работу нужен актера хоррор квеста «Вкус Риска» — ему обещают платить до 70 тысяч рублей.

Ранее «Зарплата.ру» составила список наиболее высокооплачиваемых «пляжных» профессий в России. Так, до 160 тысяч рублей в месяц предлагают менеджеру пляжа в Сочи, от 100 тысяч рублей готовы платить водителю парашютного катера и до 100 тысяч рублей — повару-шаурмисту в Крыму.