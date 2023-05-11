В России назвали самые высокооплачиваемые летние вакансии

«Зарплата.ру»: в топ-10 летних вакансий в России вошли повар-шаурмист и менеджер пляжа

Перед началом летнего сезона сервис «Зарплата.ру» составил список наиболее высокооплачиваемых «пляжных» вакансий в России. Исследование есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Так, до 160 тысяч рублей в месяц предлагают менеджеру пляжа в Сочи. Будущему сотруднику предстоит следить за порядком в центре набережной и организовывать работу сервиса и клининга. От 100 тысяч рублей готовы платить водителю парашютного катера и до 100 тысяч рублей — повару-шаурмисту в Крыму. В первом случае от соискателя требуют наличие прав категории ГИМС и понимание принципов работы катеров. Повару-шаурмисту предлагают работать в небольшом баре на пляже с середины мая до сентября.

В топ-10 летних вакансий также вошли уборщик водорослей и мусора на пляже с окладом до 50 тысяч рублей в месяц и кассир в пляжном кафе с зарплатой до 26 тысяч рублей. В числе самых востребованных профессий лета сервис называет и инструктора пляжа в Орловской области и матросов-спасателей в Сочи. Соискателям готовы платить до 20 тысяч и 42 тысяч соответственно. Эксперты отмечают, что специальность спасателя востребована и в других городах России, например в Челябинске и Анапе.

В последнее время в стране резко вырос спрос на строителей, инженеров и рабочие специальности. Эксперты связывают динамику с созданием рабочих мест на фоне активного освоения бюджетных средств на строительство дорог, а также с дефицитом кадров. Квалифицированных работников в индустрии не хватает уже несколько лет, однако раньше отток из отрасли происходил из-за низких зарплат, а с 2022 года дополнительным фактором стала частичная мобилизация. По словам аналитиков, теперь набрать достаточно персонала компаниям не позволяет даже увеличение зарплатных предложений.