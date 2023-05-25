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18:57, 25 мая 2023Наука и техника

Запуск южнокорейской ракеты «Нури» назвали успешным

Yonhap: третий запуск южнокорейской ракеты «Нури» назвали успешным

Фото: Korea Aerospace Research Institute / Wikimedia

Министр науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея Ли Чжон Хо назвал третий запуск южнокорейской ракеты-носителя «Нури» успешным. Его слова приводит агентство Yonhap.

«Докладываю, что третий запуск ракеты нашей собственной разработки завершился успешно», — сказал он.

Запуск состоялся в четверг в 18:24 по местному времени (12:24 мск) с космодрома Наро. Ракета достигла высоты 550 километров над Землей и вывела спутники на орбиту. «Нури» несла семь сверхмалых спутников стандарта CubeSat и малый космический аппарат NEXTSat-2. Отмечается, что этот спутник вышел на связь с корейской станцией Король Седжон в Антарктиде.

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24 мая стало известно, что правительство Республики Корея отложило запуск «Нури» из-за технического сбоя. Инженеры обнаружили проблему со связью между компьютером управления запуском и компьютером управления оборудованием стартовой площадки.

В феврале агентство Yonhap со ссылкой на администрацию программы оборонных закупок сообщило, что Южная Корея планирует в ноябре 2023 года запустить первый разведывательный спутник в рамках проекта по развертыванию группировки из пяти аппаратов к середине 2020-х годов.

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Даниил Иринин
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