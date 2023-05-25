Россиянка избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид

Жительница Тюмени избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид

Жительница Тюмени избила брата деревянной табуреткой из-за старых обид. Об этом в четверг, 25 мая, сообщается на сайте регионального МВД России.

Во время застолья между родственниками произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Тогда женщина схватила табуретку и ударила 37-летнего брата по голове. Мужчину доставили в больницу. Медики сообщили о случившемся в полицию.

Тюменка была задержана. Как оказалось, ранее она не была судима. При этом сейчас против нее уже заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ.

В марте в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района Нижегородской области мужчина избил врача, приехавшего на вызов к его родственнику.