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15:39, 17 марта 2023Россия

Россиянин избил приехавшего на вызов к его родственнику врача

В Нижегородской области мужчина избил медика, приехавшего на вызов к его родственнику

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В селе Арманиха Дальнеконстантиновского района Нижегородской области мужчина избил врача, приехавшего на вызов к его родственнику. Об этом сообщил министр здравоохранения российского региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

«Наш фельдшер скорой медицинской помощи получил телесные повреждения, а если прямо говорить, то был избит родственником пациента. Мы, конечно, передали всю информацию о происшествии в полицию», — написал министр регионального Минздрава.

По его словам, на этот инцидент надо обратить внимание, так как врачи продолжают сталкиваться с насилием в свой адрес. Мелик-Гусейнов не уточнил, почему россиянин напал на медика.

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Это далеко не первый случай нападения на сотрудников скорой помощи. В феврале в Дагестане местный житель напал на водителя скорой помощи, который приехал на вызов. 58-летний водитель скорой помощи грыз семечки и мусорил шелухой, пока ждал бригаду врачей, оказывающих помощь пациенту на дому. Местному жителю это не понравилось.

До этого в Подмосковье мужчина ворвался в больницу и избил трех сотрудников хирургического отделения, а в Липецке врачей скорой помощи избили два пьяных россиянина — это произошло после того, как один из них за рулем иномарки отказался пропускать машину скорой помощи.

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Анастасия Шейкина
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