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18:58, 25 мая 2023Забота о себе

Названы не подлежащие обрезке в мае и июне дачные деревья

Ландшафтный дизайнер Воронова: весной нельзя подрезать барбарис Тунберга и чубушник

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Какие дачные деревья нельзя подрезать в мае и июне, рассказала ландшафтный дизайнер Ольга Воронова. Ее слова приводит издание «Аргументы и факты».

Среди не подлежащих весенней обрезке деревьев она назвала барбарис обыкновенный и барбарис Тунберга. «Перенесите процедуру на осень, чтобы не ослабить не только собственно цветение, но и само растение», — порекомендовала она.

Кроме барбариса, Воронова посоветовала не подрезать в мае декоративную (но не плодовую) жимолость, спирею, форзицию, чубушник, магонию, дейцию и вейгелу.

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Александра Лисица
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