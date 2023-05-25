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20:11, 25 мая 2023Россия

В Петербурге продлили действующие ограничения по COVID-19

Губернатор Петербурга Беглов продлил действующие ограничения по COVID-19

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге продлили действующие ограничения по COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

«Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 августа», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что отмена статуса чрезвычайной ситуации (ЧС) по коронавирусу, о которой ранее заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, не означает, что о COVID-19 можно забыть.

По словам Пшеничной, в России ведется постоянный мониторинг изменения штаммов инфекции, а также актуализируется база вариантов коронавируса.

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Никита Абрамов
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