В Петербурге продлили действующие ограничения по COVID-19

Губернатор Петербурга Беглов продлил действующие ограничения по COVID-19

В Санкт-Петербурге продлили действующие ограничения по COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

«Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 августа», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что отмена статуса чрезвычайной ситуации (ЧС) по коронавирусу, о которой ранее заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, не означает, что о COVID-19 можно забыть.

По словам Пшеничной, в России ведется постоянный мониторинг изменения штаммов инфекции, а также актуализируется база вариантов коронавируса.