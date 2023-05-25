Стало известно о планах Украины ударить по Крыму после получения F-16

Newsweek: Украина намерена нанести удар по Крыму после получения истребителей F-16 от НАТО

Украина намерена нанести удар по Крыму после получения истребителей F-16 от НАТО, об этом пишет Newsweek.

Военному эксперт Бринну Таннехиллу стало известно о планах Вооруженных сил Украины по запуску американских крылатых ракет JASSM по Крыму с помощью военных самолетов. При этом некоторым западным странам придется согласиться фактически расстаться со значительной частью своих запасов истребителей F-16.

«Однако до того, как этот момент наступит, (...) пилоты должны быть обучены, взлетно-посадочные полосы — улучшены, логистические цепочки — созданы», — подчеркнул Таннехилл.

Ранее Пентагон анонсировал начало обучения украинских пилотов на истребителях F-16. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что поставки F-16 необходимы для победы Украины в конфликте с Россией.