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12:55, 25 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР допустили перенос контрнаступления ВСУ на 2024 год

Офицер НМ ЛНР Марочко допустил перенос контрнаступления ВСУ на 2024 год

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) может перенести анонсированное ранее контрнаступление на 2024 год. С таким предположением выступил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время командование ВСУ вынуждено постоянно пополнять свои силы, ресурсы и материально-технические средства, поскольку украинской армии не удается накопить их в достаточном для контрнаступления количестве.

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Алевтина Запольская
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