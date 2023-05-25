В ЛНР допустили перенос контрнаступления ВСУ на 2024 год

Офицер НМ ЛНР Марочко допустил перенос контрнаступления ВСУ на 2024 год

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) может перенести анонсированное ранее контрнаступление на 2024 год. С таким предположением выступил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время командование ВСУ вынуждено постоянно пополнять свои силы, ресурсы и материально-технические средства, поскольку украинской армии не удается накопить их в достаточном для контрнаступления количестве.