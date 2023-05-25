Косметолог раскрыла способы эффективной борьбы с пигментными пятнами

Косметолог Дудина: справиться с пигментацией помогут фототерапия и осветляющая косметика

Справиться с пигментными пятнами помогут специальная осветляющая кожу косметика и косметологические процедуры, например, фототерапия. Самые эффективные способы борьбы с веснушками и пигментацией раскрыла «Ленте.ру» косметолог Клиники Ильи Труханова в Куркино Анна Дудина.

Врач объяснила, что именно весной пигментные пятна и веснушки становятся заметнее. Всего пять минут ежедневного нахождения на солнце достаточно, чтобы активизировать процесс повышенной выработки меланина (меланогенез), который приводит к образованию неэстетичных темных пятен на коже. Поэтому уже весной надо обязательно использовать SPF-крем, который обеспечит необходимую защиту от UVA- и UVB-лучей.

Также, по мнению Дудиной, в теплое время года полезно наносить на кожу средства с антиоксидантами.

Косметика с витаминами А, С и Е, альфа-липоевой кислотой, коэнзимом Q10 уменьшает воспаление и влияет на активность пигментных клеток. Поскольку с возрастом собственная антиоксидантная защита истощается, коже необходима ее дополнительная поддержка снаружи. К тому же антиоксиданты помогают противостоять старению и дряблости кожи Анна Дудина врач-косметолог

Еще одним эффективным методом борьбы с пигментацией Дудина назвала применение осветляющих средств. Она уверена, если начать ими пользоваться весной, то летом пигментные пятна не появятся и не потемнеют. Также полезно пройти в весенне-летний период профессиональные уходы: например, отшелушивание кожи. По словам косметолога, химические пилинги — процедура, которую можно выполнять круглый год.

Если говорить о процедурах, направленных именно на решение проблем с пигментацией, косметолог посоветовала обратить внимание на фотоомоложение.

Это косметическая процедура, при которой на участки кожи с пигментацией воздействуют короткими световыми вспышками, что приводит к разрушению пигмента. Вместе с тем попадая на кожу, световые лучи запускают процессы ее обновления. Клетки «просыпаются» и начинают вырабатывать коллаген, что омолаживает кожу и улучшает ее внешний вид Анна Дудина врач-косметолог

После проведенных процедур Дудина призвала обязательно использовать косметику с защитой от солнечных лучей, иначе пигментные пятна появятся снова.

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