Путин высказался о разблокировке транспортного сообщения в Нагорном Карабахе

Путин: разблокировка транспортного сообщения пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану

Президент России Владимир Путин уверен, что разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Об этом он заявил перед двусторонними переговорами с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Кремле, передает ТАСС.

«У нас еще будет возможность поговорить в трехстороннем формате по вопросам разблокирования транспортного сообщения. Вопросы очень важные, чувствительные. Уверен, что если мы в конце концов, несмотря на все сложности, добьемся решения этих вопросов, то это вне всяких сомнений пойдет на пользу Армении, Азербайджану и всему региону», — отметил российский лидер.

25 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян устроили перепалку на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Армянский премьер открыто не согласился с использованным Алиевым термином «зангезурский коридор», указав на то, что эту фразу используют для обоснования территориальных претензий к Армении. Глава Азербайджана парировал, отметив, что никаких территориальных претензий в его словах нет, а сам термин используют в международной практике.

Ранее Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились признать территориальные границы друг друга. Также он указал, что Ереван готов разблокировать все транспортные и экономические коридоры, а также открыть региональные коммуникации в рамках суверенитета государств.